Закрыть ипотеку и сделать ремонт разрешат казахстанцам на пенсионные накопления

Министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов сообщил о возможностях использования части пенсионных накоплений на жилищные вопросы, передает Tengrinews.kz.

«Как будет работать механизм использования пенсионных накоплений, только первичное жилье или вторичное (тоже)? При наличии жилья можно ли будет эти средства тратить на погашение ипотеки?» — прозвучал вопрос на пресс-конференции в правительстве.

Министр ответил, что возможности данного предложения широкие.

«Мы предлагаем не только приобретение жилья, но и на улучшение жилищных условий. Поэтому те средства, которые можно будет изъять, граждане смогут направить на приобретение жилья и земельного участка, как на первичном, так и на вторичном рынке. Могут использовать на первоначальный взнос для получения ипотеки, могут использовать на погашение ипотеки и рефинансирование кредита независимо от того, в каком банке получали, а также на строительство жилья, ремонт и расширение. При наличии жилья можно использовать на погашение ипотеки», — ответил министр.

При этом допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель.

Ранее он назвал условия и «порог достаточности» для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Кроме того, казахстанцы смогут использовать часть пенсионных для передачи в управление финансовой компании. Выбор частной финансовой компании вкладчик будет осуществлять посредством подачи заявления в ЕНПФ.

«Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством по регулированию и развитию финансового рынка», — сообщили в Минтруда

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