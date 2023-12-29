Закрывают трассы из-за непогоды в Костанайской области

В связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, шквалистый ветер, ограниченная видимость ) с 11:00 часов закрываем движение на Р-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-232 от г. Тобыл до границы с Акмолинской области для грузового и общественного автотранспорта.

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Также в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег) принято решение о закрытии дорожного движения для всех видов транспорта по автомобильным дорогам областного значения Костанайской области, с 10:45 часов «29» декабря 2023 года.

1) Костанай–Введенка — 8-97 км;

2) Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;

3) Рудный-Качары-Федоровка – 0-82,7 км;

4) Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

Местные власти обращаются к жителям с просьбой не покидать населенные пункты без крайней необходимости

По состоянию на 12:00 часов 29 декабря т.г. в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение:

Аулиеколь-Жалдама 0-257 км..

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