С начала этого года в Костанайской области больше 200 человек пострадали от незаконных частных инвесторов, так называемые кредиторы причинили ущерб людям больше чем в полмиллиарда тенге. Незаконные микрофинансовые организации выдавали людям кредиты под 120% годовых и обязывали их закладывать даже единственное жильё.

Квартиру в залог и 120 процентов годовых. В Костанайской области промышляют нелегальные микрофинансовые организации. С начала этого года их выявлено семь. По данным Костанайского областного департамента экономических расследований, чаще всего незаконные кредиторы орудуют на просторах социальных сетей и на сайтах купли-продажи, например, ОЛХ.

«Эти лица не имеют лицензии, а процентные ставки могут достигать 100-120% и выше, при чем, реальные суммы, которые люди получают на руки значительно меньше тех, что указаны в договорах. Например, в одном из случаев в городе Рудном, пенсионерка взяла займ якобы на 13 млн тг, но фактически получила 6 млн. Остальное — это заранее начисленный процент и ежемесячный платеж составляет более 600 тысяч тенге», — говорит руководитель департамента экономических расследований по Костанайской области Тимур Хасанов.

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Кстати, согласно законодательству, годовая ставка у легальных микрофинансовых организаций не должна превышать сорока шести процентов. А, в обычном банке, по словам специалистов, не больше двадцати семи.

«Потерпевшие, оказавшиеся в долговой ловушке, закладывают свое имущество. Это те, кому часто отказывают в банках. Почему они туда идут? Причины понятны: срочно нужны деньги, банки не дают, а мошенники обещают «помощь» и навязывают кабальные условия. Это — серьёзный социальный риск. Люди остаются без жилья, без денег и с долгами, которые не в состоянии вернуть», — рассказал Тимур Хасанов.

По уголовным делам экономических преступлений в Костанайской области с начала 2025 года числится больше 200 потерпевших, общий ущерб которых превышает пятьсот миллионов тенге. На сегодня в производстве находятся три дела. Тимур Хасанов отметил, что ответственность за незаконную микрофинансовую деятельность — уголовная.

«Мы также расследуем схему, когда подозреваемый легализовал незаконный доход через фиктивное СТО, оформляя якобы выручку за ремонт машин, хотя никакой реальной деятельности не велось. Через эту схему он отмыл более 60 миллионов тенге. Сейчас его счета и имущество арестованы — это дома, автомобили, квартиры на общую сумму свыше 150 миллионов тенге», — говорит руководитель департамента.

Специалисты рекомендуют всегда проверять, есть ли у компании лицензия. Не связываться с теми, кто обещает лёгкие деньги — так как цена может быть слишком высокой. Что касается тех, кто уже оказался в ловушке, но обратился за помощью в правоохранительные органы, то им, те средства, что они уже заплатили в виде ежемесячных платежей, пытаются вернуть