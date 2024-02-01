Заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге хотят в Казахстане

В декабре 2023 года в РК вышли в обращение пятитысячные банкноты новой серии «Сакский стиль». Как сообщили в Нацбанке, в планах поэтапный выпуск всех номиналов банкнот данной серии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге запланирован на лето 2024 года. В рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии, начиная от 500 тенге и заканчивая банкнотой номинальной стоимостью 20 000 тенге», — говорится в ответе Национального банка на официальный запрос редакции Tengrinews.kz. Читайте также: Новые купюры. Казахстанцев предупредил Нацбанк

Национальный банк РК в один год устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов. При необходимости этот период может быть продлен.

«В период параллельного обращения и старые, и новые банкноты являются законным платежным средством. Их принимают по всем видам платежей и переводов. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, «Казпочты» и банков второго уровня», — сообщили в Нацбанке.

После завершения периода параллельного обращения все банки и «Казпочта» будут обменивать старые банкноты на новые в течение еще 3 лет. По истечении этого срока филиалы Национального банка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.

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