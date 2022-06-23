Заместитель премьер-министра РК о снижении пенсионного возраста

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что вопрос снижения пенсионного возраста еще обсуждается, передает zakon.kz.

«Вопрос на стадии обсуждения, я уже об этом говорил», – ответил Ералы Тугжанов в кулуарах правительства.

Вице-премьер отметил, что до конца года будет принят Социальный кодекс, в рамках которого будет рассмотрен вопрос снижения пенсионного возраста.

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С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как и у мужчин.

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