Заморозки ожидаются в Костанайской области в ночь на 5 сентября

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области

Ночью 5 сентября местами в Костанае и Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

О погоде 5 сентября в Костанайской области рассказали в КФ РГП»Казгидромет».

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