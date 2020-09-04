Заморозки ожидаются в Костанайской области в ночь на 5 сентября

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области
Ночью 5 сентября местами в Костанае и Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
О погоде 5 сентября в Костанайской области рассказали в КФ РГП»Казгидромет».
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
106121 - зарегистрированно
98585 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3425 - в Костанайской области