Занесли баллоны из холодного гаража. Подробности взрыва в костанайской тандырной

Начальник костанайского департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Касым прибыл на место происшествия, где взорвались газовые баллоны.

По его словам, вечером напарники женщина и парень пришли и растопили тандырную печь. Так пояснила женщина, которая там находилась. Женщина находилась в шоковом состоянии. С ней беседовал психолог.

«Хотел бы отметить вопиющее нарушение мер безопасности. Растопили тандырную печь до жаркого состояния. Далее из холодного гаража, где они хранили свои баллоны, все шесть баллонов ёмкостью 50 литров были занесены и практически прислонены к печи. После того, как раздался первый хлопок, женщина получила незначительные ожоги. Парень вытолкнул её, сказал «беги», что-то пытался сам ещё сделать, но тут же раздался второй взрыв. После чего он уже в сильно обгоревшем состоянии выбежал на улицу. Пока пожарные боролись с огнём взорвались ещё два баллона. Два неразорвавшихся баллона были вынесены взрывной волной уже за пределы ларька», — сообщил Кайрат Касым.

Напомним, взрыв напугал костанайцев. Парень в результате получил сильные ожоги.

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