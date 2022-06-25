Занимаются спортом. Установлены и задержаны костанайцы, избившие подростков в парке

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков прокомментировал происшествие в центральном парке на личном фейсбуке.
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Полковник полиции отметил, что два дня назад в центральном парке произошло происшествие, в котором участвовало несколько подростков. В результате, пострадало двое несовершеннолетних. Это вызвало резонанс, об этом написали практически все СМИ.
«Отмечу, что такие факты, не зависимо написали о них или нет, всегда находятся под особым контролем, ведь речь идет о защите прав несовершеннолетних и проблеме насилия в обществе. Сразу было принято процессуальное решение и начато досудебное расследование по факту хулиганства. Четверо подростков были установлены благодаря камерам видеонаблюдения. В настоящее время идет работа с их законными представителями.
Драку между ребятами пыталась разнять одна женщина, которая оказалась неравнодушной к происходящему. Она же помогла в дальнейшем подробно восстановить картину произошедшего.
Ребята все из благополучных семей, занимаются спортом. Все остальное выяснит следствие.
В каникулярный период полиция усиливает работу с родителями для того, чтобы был контроль за детьми, особенно в вечернее время.
Поэтому обращаюсь ко всем, старайтесь контролировать этот процесс. От этого зависит самое главное — здоровье и безопасность наших детей»,-отметил глава ведомства.
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