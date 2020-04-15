Занимался самолечением. Руководитель Костанайского облздрава об умершем от коронавируса

Сегодня в Костанае состоялся экстренный брифинг на площадке РСК. Руководитель областного управления здравоохранения Вячеслав Дудник рассказал о текущей ситуации по коронавирусу в Костанайской области.

По словам Дудника, первые признаки заболевания у пациента 1945 года рождения появились 5 апреля. Однако, он никуда не обращался, занимался самолечением, сказал руководитель облздрава.

«14 апреля его состояние резко ухудшилось. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня в 8.30 он умер», — сообщил Вячеслва Дудник.

Список контактных лиц уточняется. Пациентка, вместе с ним поступившая в Житикаринскую больницу, находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, два случая заболевания коронавирусом подтвердились в Костанайской области 14 апреля.

Всего в региона 5 случаев заражения коронавирусом.

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