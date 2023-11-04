Заправщику дал пощёчину. Суд вынес решение по делу о драке на рудненской заправке

Специализированным судом по административным правонарушениям Рудного рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина К. по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 31 октября гражданин К., находясь на территории АГЗС Рудного, устроил драку из-за очереди, в результате чего проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

В суде правонарушитель вину признал частично и суду пояснил, что он не избивал заправщика, а лишь дал ему пощёчину. Сам он разведен, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, видеозапись обстоятельств дело, суд пришел к выводу, что в действиях гражданина К. усматриваются признаки состава уголовного правонарушения.

Постановлением суда производство по делу прекращено. По вступлению постановления в законную силу материалы дела будут переданы прокурору г. Рудного.

Постановление не вступило в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.