Запрещено купание без взрослых. Костанайские родители получают предупреждение в мессенджерах

В школьные группы родителям присылают сообщения с предупреждением. Текст сообщения они прислали в редакцию alau.kz

«В связи с паводком дно реки Тобол сильно повреждено, имеются обвалы грунта, много строительного мусора в реке. Места для купания не оборудованы, прилегающая инфраструктура повреждена паводком. В связи с этим, запрещено купание несовершеннолетних детей без сопровождения законных представителей.

За 2 дня патрулирования сотрудниками отдела образования совместно с представителями управления по чрезвычайным ситуациям, организаций образования выявлены 33 несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в местах городского пляжа, полуразрушенного моста в районе набережной «Шагала».

Уважаемые родители, призываем вас проявить бдительность и контроль за нахождением детей в летний период», — говорится в сообщении.

Напомним, в Костанайской области за один день утонули двое человек.

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