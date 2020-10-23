Запрет общественного транспорта. Карантинные ограничения на предстоящие выходные в Костанайской области

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Напоминаем жителям Костанайской области об ограничительных карантинных мерах в предстоящие выходные, 24 и 25 октября.
Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, в субботу и воскресенье не будут работать объекты торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объекты по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами ограничили с 10:00 до 20:00 часов.
Вводится запрет на движение городского общественного транспорта.
Приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков, работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, а также работа общественных бань, саун.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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