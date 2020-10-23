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Запрет общественного транспорта. Карантинные ограничения на предстоящие выходные в Костанайской области

фото из открытых источников

Напоминаем жителям Костанайской области об ограничительных карантинных мерах в предстоящие выходные, 24 и 25 октября.

Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, в субботу и воскресенье не будут работать объекты торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объекты по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами ограничили с 10:00 до 20:00 часов.

Вводится запрет на движение городского общественного транспорта.

Приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков, работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, а также работа общественных бань, саун.

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