В Казахстане изменились правила пользования банковскими картами: теперь снять наличные в банкомате может только владелец карты. Даже супругам или родственникам не выдадут деньги. Об этом заявила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, сообщает kz.kursiv.media

«Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа – это связано с новыми требованиями», – заявила Абылкасымова.

Она объяснила, что новые правила направлены на борьбу с мошенниками и дропперами – людьми, которые передают карты преступникам.

«Это связано с ужесточением требований по использованию карт и проведению верификации, что эта карта используется самим человеком. В целом, правильно, когда платежная карта проверяется, что именно тот человек, на которого выпущена карта, ею пользуется», – пояснила глава АРРФР.

По ее словам, это снижает риск неправомерного доступа к деньгам и защищает клиентов от спорных списаний.