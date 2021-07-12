Запретят автобусы в регионах, находящихся в «красной» зоне — МВК

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия принял меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в красной зоне, приостановить:
- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;
деятельность закрытых пляжей и аквапарков.
В выходные и праздничные дни запретить деятельность:
- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».
В будние дни ограничить деятельность:
- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20-00 часов;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18-00 часов;
- объектов общественного питания, фудкортов участвующие в проекте «Ashyq» до 20-00 часов, не участвующие в проекте «Ashyq» — до 18-00 часов.
В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Напомним, в Костанайской области ухудшилась эпидситуация. В связи с этим регион перешёл в «красную» зону.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области