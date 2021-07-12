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Запретят автобусы в регионах, находящихся в «красной» зоне — МВК

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия принял меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в красной зоне, приостановить:

  • междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;
    деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

  • общественного транспорта;
  • объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
  • фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
  • кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
  • объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;
  • спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
  • образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
  • фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».

В будние дни ограничить деятельность:

  • фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20-00 часов;
  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18-00 часов;
  • объектов общественного питания, фудкортов участвующие в проекте «Ashyq» до 20-00 часов, не участвующие в проекте «Ashyq» — до 18-00 часов.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Напомним, в Костанайской области ухудшилась эпидситуация. В связи с этим регион перешёл в «красную» зону.

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