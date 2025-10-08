Еще один помощник мошенников задержан костанайской полицией. По данным специалистов он приобретал SIM-карты, и создавал новые аккаунты в WhatsApp и Telegram, которые сдавал в аренду неизвестным людям. Выяснилось, что в итоге они использовались мошенниками, и с их помощью были обмануты люди, в том числе и жители Костанайской области.

По данным полиции подозреваемый уже признался в содеянном, и сам рассказал, сколько ему удалось заработать на этом за несколько месяцев.

Очередной активатор SIM-карт, для обеспечения работы приложений популярных мессенджеров, задержан сотрудниками костанайского управления по противодействию кибер-преступности. Установлено, что своей незаконной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев, с мая по сентябрь этого года.

«Он приобретал абонентские номера, сотовые телефоны, активировал WhatsApp, и после передавал злоумышленникам, которые под различными предлогами осуществляли обзвон по территории Республики Казахстан, представляясь сотрудниками «Казпочты», либо других, правоохранительных организаций, сообщая, что по их счету проходят мошеннические действия», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме «Вам поступила посылка», ущерб превысил 2 миллиона тенге. Сотрудники полиции изъяли доказательства, в том числе устройства и SIM-карты, задействованные в противоправной деятельности. По предварительным данным, за несколько месяцев молодой человек сдал в аренду около 35 абонентских номеров. Сколько он таким образом заработал, он сам рассказал полиции.

«Со мной сдавал друг. Заработали около пяти миллионов тенге», — говорит подозреваемый.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия аналогичных преступлений, совершенных именно данными правонарушителями. Департамент полиции в очередной раз предупреждает, не передавать денежные средства по просьбе третьих лиц, не переходить по подозрительным ссылкам.

И SIM-карты, предупреждают кибер-полицейские, тоже никому передавать не стоит, так как арендованные номера часто используются в противоправных целях — от рассылки спама до анонимной координации мошеннических действий. И с недавних пор это, как и использование SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц, нарушение законодательства республики Казахстан. Ответственность несут как арендаторы, так и те, кто предоставляет такие номера.

