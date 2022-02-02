Застраивать дачное общество «Юбилейное» в Костанае будут

1 февраля в акимате Костаная прошла встреча заместителя акима города Мейрама Сокитбаева с членами ПК «Юбилейное». Здесь же присутствовали руководитель Отдела земельных отношений Турсунбаева Д.К. и главный архитектор города Касыбаева Г.Г.

Дачников, среди которых много тех, кто живет в обществе постоянно, интересует один вопрос — что будет с ними и их собственностью? Корреспонденты alau.kz уже рассказывали об этих беспокойствах костанайских дачников.

На нынешней встрече , сообщили в пресс-службе акима Костаная, дачникам были разъяснены нормы действующего законодательства в области градостроительства. Общий вывод мероприятия, как, собственно, и позиция администрация города по данному вопросу однозначна — территория ПК «Юбилейное» будет застроена многоэтажными жилыми домами, согласно генеральному плану.

Генеральный план г. Костанай был утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № 762 . Согласно этому документу, ПК «Юбилейный» находится в зоне многоквартирной застройки (5 и выше этажей).

Сейчас на основании генерального плана населенного пункта, для освоения отдельных частей территорий населенных пунктов разрабатываются проекты детальной планировки.

Присутствующим вновь напомнили о механизме выкупа их владений.

«В случае, если этим будет заниматься государство, то оценку станут проводить и участка, и дома находящегося на нем. Если частник — то продавец и покупатель должны будут договориться сами», – сообщила руководитель отдела земельных отношений Динара Турсунбаева.

Что же делать людям? В акимате резюмировали — владельцам дачных домиков и участков, кто не успел узаконить выстроенные дома и хозпостройки, рекомендовали обратиться в суд. Для корректировки генплана, о которой просили жители дачного общества, нет оснований, уверены чиновники. Так как, для начала, генплан нужно реализовать, а он утвержден только в 2020 году, а сам проект детальной планировки микрорайона «Юбилейный» завершится только в мае, далее последует процедура утверждения в Маслихате.

Сами дачники таким ответом остались не удовлетворены и заявляют о готовности отстаивать свою собственность и дальше.

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