Застреленный полицейскими подозреваемый в убийстве был судим за покушение на изнасилование

По делу об убийстве жительницы Сарыкольского района, совершенного 24 мая, которое вызвало большой общественный резонанс, уже удалось выяснить многие обстоятельства. Большую часть из них, в интересах следствия, полицейские, пока, рассказать не могут, но о некоторых из них, alau.kz все же сообщили.

Напомним, в селе Новое, сосед жестоко расправился с 31-летней матерью двоих детей Натальей Гусейновой, и скрылся с места происшествия. При задержании подозреваемого, в 40 километрах от населенного пункта, он оказал активное сопротивление, ранил полицейского, угрожал жизни гражданских лиц, ввиду чего было принято решение о применении против него оружия. От полученых огнестрельных ранений 32-летний Рустам Ахмедов скончался.

«Причастность данного лица к совершению убийства 31-летней женщины, в общем, на данный момент, подтверждается. Но, проводится, конечно, дальнейшая оперативная и следственная работа, по закреплению всех необходимых доказательств по делу. Подозреваемый ранее был судим. Судимость не была погашена», — сообщил старший следователь следственного управления ДП Костанайской области Артём Ткаченко.

В колонию Ахмедов был отправлен за покушение на изнасилование. Оттуда он вышел меньше года назад, условно-досрочно, и вскоре мог быть освобожден от отбывания наказания.

— Семьи у него не было. Проживал он с матерю. Не работал. Всех знал. Его все знали.

— Погибшая тоже?

— Да-да. Знала. Он являлся её соседом, давно по-соседству жили. При этом отношений особо не поддерживали. В принципе, в селе мало кто с ним поддерживал отношения.

Погибшая женщина, в отличие от соседа, работала, даже имея право на нахождение в декретном отпуске. Напомним, её младшей дочери всего несколько месяцев отроду. Но, в то утро, Наталья Гусейнова ждала свою мать, чтобы оставить с ней детей, и уйти в сельскую школу, в которой она преподавала английский и казахский языки, а, по некоторым данным и директорствовала. Перед полицейскими же, не смотря на кажущуюся ясность картины, еще стоит много вопросов для обеспечения полного, объективного, и всестороннего расследования.

«Понятно, что здесь все попроще, но, в тоже время мы не смотрим, и проводим весь комплекс и экспертиз, и допросов, и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других, каких-то обстоятельств дела. Почему так произошло? Причины? Условия? Они же тоже должны быть, потому, что мы знаем, предварительно, что он был трезв», — говорит Артём Ткаченко.

По закону, на проведение следствия у полицейских есть два месяца, но, возможно, оно будет закончено и раньше.

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