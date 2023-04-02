Застройка новых микрорайонов. Обращение к жителям домов опубликовало управление строительства

Обращение опубликовано на сайте управления строительства акимата Костанайской области.
Уважаемые жители города Костаная!
27-28 марта проведены публичные слушания по разрабатываемым ПДП частей территории города Костаная «Арай», «Мерей», «Керемет».
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Замечания и предложения можете направить в срок до 5 апреля 2023 года в адрес заказчика ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» на электронную почту [email protected], а также на сотовые номера 87758427821, 87055622606, 87471353566.
В случае возникновения вопросов также можете обратиться за устными разъяснениями в ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», расположенное по адресу: пр.Аль-Фараби, 112, каб. 215.