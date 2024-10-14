Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова раскрыла подробности пожара в Житикаре, в котором погибли пятеро детей.

В кулуарах мажилиса министр сообщила, что семья являлась получателем адресной социальной помощи, передает informburo.kz

«В семье воспитывались дети с разными фамилиями. У женщины было два брака. От первого брака было трое детей, от второго – трое. Самому младшему был годик в мае. Как раз в мае мама получила звание многодетной матери, она награждена орденом. С первым мужем в официальном разводе. Летом она получала порядка 320-330 тысяч тенге алиментов и АСП в пределах 290 тысяч в квартал в течение двух кварталов. Выплаты были хорошие», – сказала Жакупова.

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Также женщина работала в местном магазине уборщицей. Но в ту ночь она уехала в город, добавила министр, по неизвестным причинам.

«Домой пришёл мужчина 1995 года рождения. Он затопил в 21.00 печку и ушёл. Это мама прислала, чтобы дети не замёрзли», – заключила Жакупова.

Напомним, 11 октября, пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в Житикаре. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

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