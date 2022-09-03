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Здание нефтебазы и 30 жилых домов горят в поселке Аманкарагай

Как сообщает оперативный штаб МЧС РК, в с. Озерное происходит горение 8-ми жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями, с подвозом воды 8 водовозами.

В 18 часов 05 поступила информация о переходе пожара на административное здание нефтебазы с. Аманкарагай и близлежащих 30 жилых домов. Проводится тушение. Справочно: ТОО «KSt Trade», общий количество резервуаров – 16.

В Костанайскую область выехала дополнительная группировка 15 автоцистерн, 2 Вахтовки, 1 служебный автомобиль 98 человек личного состава с ДЧС г.Нур-Султан.

По состоянию 22.00 минут в с.Аулиеколь прибыла группировка сил и средств ДЧС Акмолинской области в количестве 9 ед.техники, 50 человек личного состава; ДЧС СКО в количестве 6 ед.техники, 50 человек личного состава.

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Дополнительно привлечены 2 пожарных поезда из с.Атабасар и с.Новоишимка.

 

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