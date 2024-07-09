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Земельные участки будут изымать для строительства дорог в Казахстане

Фотография для новости Земельные участки будут изымать для строительства дорог в Казахстане

фото pixabay.com

В Казахстане необходимо изъять 550 участков для начала реализации новых автодорожных проектов. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства. Об этом сообщает informburo.kz

К этим участкам относятся дороги:

  • Караганда – Жезказган;
  • Актобе – Улгайсын;
  • обход Сарыагаша.

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Бектенов поручил акиматам регионов обеспечить изъятие и резервирование земельных участков вдоль всех новых проектов строительства, запланированных до 2030 года.

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