Земельные участки будут изымать для строительства дорог в Казахстане

В Казахстане необходимо изъять 550 участков для начала реализации новых автодорожных проектов. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства. Об этом сообщает informburo.kz

К этим участкам относятся дороги:

Караганда – Жезказган;

Актобе – Улгайсын;

обход Сарыагаша.

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Бектенов поручил акиматам регионов обеспечить изъятие и резервирование земельных участков вдоль всех новых проектов строительства, запланированных до 2030 года.

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