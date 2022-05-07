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Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно

kazlenta.kz

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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объявили, что казахстанцы получили возможность встать в очередь за бесплатным участком под ИЖС от государства через сайт eGov.kz.

Отметим, что согласно статье 50 Земельного кодекса РК каждый совершеннолетний гражданин Казахстана имеет право на бесплатное получение земельного участка (10 соток) для индивидуального жилищного строительства.

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