Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно

kazlenta.kz
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объявили, что казахстанцы получили возможность встать в очередь за бесплатным участком под ИЖС от государства через сайт eGov.kz.
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Отметим, что согласно статье 50 Земельного кодекса РК каждый совершеннолетний гражданин Казахстана имеет право на бесплатное получение земельного участка (10 соток) для индивидуального жилищного строительства.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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