Землетрясение произошло в Казахстане

Землетрясение произошло в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций «СОМЭ» при МЧС.

Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС 14 февраля в 16:00 по времени Алматы.

«Эпицентр землетрясения расположен в 71 километре на восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения составил 8,8. Магнитуда MPV — 4,2. Глубина — 25 километров.

Сведений об ощутимости нет.

Напомним, 12 февраля подземные толчки были зафиксированы и на территории Казахстана, близ Алматы.

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