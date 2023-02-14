Землетрясение произошло в Казахстане

Землетрясение произошло в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций «СОМЭ» при МЧС.
Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС 14 февраля в 16:00 по времени Алматы.
«Эпицентр землетрясения расположен в 71 километре на восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения составил 8,8. Магнитуда MPV — 4,2. Глубина — 25 километров.
Сведений об ощутимости нет.
Напомним, 12 февраля подземные толчки были зафиксированы и на территории Казахстана, близ Алматы.