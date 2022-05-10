Землю накрыла затяжная и мощная магнитная буря красного уровня

В мае учёные прогнозируют сразу несколько магнитных бурь, однако некоторые из них пройдут практически незаметно.

Но будет одна, которая точно вызовет минимум головную боль у всех жителей Земли, а максимум проблемы с сердцем и артериальным давлением у тех, кто уязвим и чувствителен к геомагнитным колебаниям. Буря, которая накроет Землю, очень опасна. Ее классифицируют по красному уровню опасности и говорят, что это будет затяжное явление с очень выраженным пиком. Рассказываем, какие дни календаря следует отметить красным, и максимально позаботиться о собственном здоровье.

Буря продлится четверо суток, а своего пика достигнет в последний день

Эта буря началась уже сегодня ночью, и продлится она до 11 мая включительно. Именно 10-11 будет ее пик, хотя осторожно следует вести себя уже сегодня. По специальной шкале, мощность этой бури 4 балла, что очень высокий показатель. Люди будут испытывать такие симптомы, как раздраженность, бессонница, потеря аппетита или наоборот неконтролируемый голод. Также может быть тахикардия, повышение давления, боли в сердце, и общая слабость.

Что нельзя делать в эти дни?

● Никаких сильных нагрузок, ни физических ни эмоциональных.

● Никаких потрясений, стресса, нервов или тем более слез. Вы очень ухудшите свое состояние.

● Избегайте тяжелой пищи, исключите из рациона алкоголь, кофеин, копченое, жирное и слишком острое.

Что нужно делать?

● Побольше пейте воды.

● Отдыхайте, старайтесь поспать не менее 8 часов и если есть возможность прилягте днем.

● Ешьте много овощей и фруктов.

● Добавьте в рацион орехи и источник Омеги. Подойдет консервированный тунец.

● Постарайтесь зарядиться положительными эмоциями, возможно, в этом поможет любимая музыка, интересная книга или фильм.

● Постарайтесь много времени провести на свежем воздухе

По материалам t.ks.ua

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