Жара +43. Прогноз на три дня представлен синоптиками

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Прогноз погоды представили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня.
В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут дожди: 7-8 июня на севере, 7 июня в центре, 8 июня на востоке страны сильные дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, западе, в центре, на востоке с выпадением града.
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Сильная жара прогнозируется днем на юге страны до +35+43°С, на юго-востоке до +35+40 °С.
На западе страны 6-7 июня днем +30+38 °С, с 8 июня понижение до +25+30 °С.
На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение от +22+30 до +20+25 °С.
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