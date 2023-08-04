Жара до +42 градусов и дожди. Прогноз погоды на выходные

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В ближайшие дни на территории Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.
На севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом.
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Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.
На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур.
Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.
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