Жара до +42 градусов и дожди. Прогноз погоды на выходные

В ближайшие дни на территории Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.

На севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом.

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Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.

На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур.

Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

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