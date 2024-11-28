На авторском Телеграм-канале экономиста Галымжана Айтказина появилось сообщение по курсу тенге.

Экономист сообщает, что курс тенге стал крепнуть только после официального объявления интервенций, объем торгов по валютной паре USDKZT пробил рекорд в 600 млн USD.

«Видимо жаркая была битва на валютном рынке за последние два дня между спекулянтами и Нацбанком, что объем торгов совокупно превысил 1 млрд USD. Более того, сразу после официального объявления наметилось укрепление курса, а крайняя сделка проходит уже по 512-513», — сообщил экономист Галымжан Айтказин.