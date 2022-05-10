Ждали многие годы. WhatsApp получил долгожданную функцию

Опция называется WhatsApp Companion Mode, сейчас она в стадии разработки. Режим позволит соединить один профиль на нескольких смартфонах и планшетах, передает zakon.kz.

Пользователям WhatsApp предоставят возможность связать профиль в мессенджере с несколькими устройствами, сообщает WABetaInfo.

Опция называется WhatsApp Companion Mode, сейчас она в стадии разработки, но очень скоро будет доступна.

На сегодня в мессенджере на Android и iOS уже есть функция привязки дополнительных четырех устройств с помощью приложения для ПК, Mac и web-версии.

При этом новый режим позволит соединить один профиль на нескольких смартфонах и планшетах, работающих под управлением Android и iOS.

Отмечается, что, если у пользователя на дополнительном устройстве выполнен вход в другую учетную запись, сохраненные данные дополнительного профиля будут утеряны.

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