Ждать ли карантина в школах из-за кори, ответила глава Минздрава

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили министра здравоохранения Ажар Гиният об участившихся в стране случаях заболеваемости корью, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос, министр здравоохранения подтвердила, что в Казахстане действительно наблюдается рост заболеваемости этой воздушно-капельной инфекцией среди детей.

«Первые случаи были завозные: из Турции, из России, из Египта. Наши туристы привезли, и дети начали болеть. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета против данной болезни. Сейчас проводится планомерная работа по проведению вакцинации непривитых детей, а также своевременная защита и иммунопрофилактика детей, которые по возрасту должны прививаться. И проводится работа по раннему выявлению и изоляции зараженных», — сообщила Ажар Гиният.

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Вместе с тем министр отметила, что эпидемии нет и введения карантина в школах ждать не стоит.

«Всего по стране 100 случаев, и такого показания принимать жесткие меры нет. Эпидемии нет», — сообщила чиновница.

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Отметим, прививочный возраст у детей начинается по достижении одного года, в редких случаях — с 9 месяцев. До этого возраста ребенка защищает иммунитет привитой матери. Поэтому, если женщина до родов не привилась, ребенок попадает в группу риска

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