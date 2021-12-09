Избил сына. Женщина напала с ножом на мужчину в Костанайской области

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Информацию о происшествии в Карасуском районе в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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По факту причинения ножевого ранения 30-летнему жителю села Железнодорожное Карасуского района Отделом полиции района ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 106 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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В ходе предварительного расследования установлено, что 46-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязненных отношений (ранее потерпевший избил ее сына) нанесла ножевое ранение потерпевшему, последний был госпитализирован в Аулиекольскую районную больницу.
В настоящее время по данному факту назначены экспертизы.
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