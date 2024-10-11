Уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова выехала в Житикару, где сегодня погибли в результате пожара пятеро детей.

По словам Несибели Басеновой, семья малообеспеченная. Единственный, кто выжил из детей — это старший брат. Ему 13 лет.

«Мамы, не было дома. Она находилась у знакомого. Пошла помыться, уснула там и не вернулась домой. Я встретила с мамой. Мама плачет. Ей оказывают экстренную психологическую помощь. Мальчик тоже под присмотром психологов. Трагедия очень серьезная. Мне сложно говорить об этом. Потеряли детей. Дом ветхий», — поделилась Несибели Басенова.

Мама стояла в очереди на жильё в Костанае. В Житикаре предлагали, но она отказалась, поскольку ожидала своей очереди на жильё в Костанае.

«Я переговорила с ребёнком. У него стресс. С ним работают психологи. Со мной связалась компания, пожелавшая оказать помощь в покупке жилья. Сейчас работают все службы. Хочу сказать, что папа пятерых детей находится действительно в местах лишения свободы. Папа 13-летнего мальчика оплачивает алименты. Сейчас материальную помощь будет оказывать управление образования. В чате предпринимателей Житикары объявлен сбор для этой семьи. Это наша общая беда», — заключила уполномоченный по правам ребёнка Несибели Басенова.

Напомним, сегодня утром в Житикаре случалась большая трагедия. В доме произошел пожар. В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 г.р. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей.

На место трагедии выехал аким Костанайской области.

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