Женщина вскрикнула, увидев ребенка на дороге — видео

Жители Костаная стали свидетелями создания аварийной ситуации, причем с участием ребенка. Происходящее на дороге заставило вскрикнуть женщину, находящуюся в автомобиле, видеорегистратор которого вел запись.



На пересечении улиц Каирбекова и Курганской, ребенок с самокатом выбежал на дорогу за укатившимся мячом. К счастью, все водители автомобилей, которые двигались по дороге на разрешающий сигнал светофора, успели отреагировать на это, и остановили машины. Напомним, еще в мае, по окончанию учебного года, костанайская полиция настоятельно просила родителей школьников, провести с ними беседы, и напомнить о правилах поведения на дороге.



Читайте также: МВД опубликовало обращение к казахстанским водителям

Полиция города напоминает, что за нарушение данных правил родители подростков будут привлечены к административной ответственности. Кстати, если Вы хотите отпустить своего ребенка на прогулку в вышеуказанное время с родственниками или знакомыми, полицейские советуют оформить нотариально заверенную доверенность, которую обязательно нужно носить с собой.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.