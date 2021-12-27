Женщинам, которым в конце декабря исполняется 60 лет, нужно успеть оформить пенсию до 1 января

В ЕНПФ призвали казахстанцев вовремя обращаться в ЦОНы для назначения пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста.

Документы в ЦОН вместе с заявлением о назначении пенсии можно подать за 10 дней до достижения пенсионного возраста, передает informburo.kz

«Просим женщин с датой рождения по 31 декабря (включительно), достигающих в текущем году 60 лет, обратиться в ЦОН до конца 2021 года, так как с 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличивается до 60,5 лет», – отметили в ЕНПФ. Читайте также: Во сколько лет в 2022 году будут выходить на пенсию женщины и мужчины в РФ

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с установлением инвалидности первой и второй групп бессрочно получателям необходимо обращаться в региональные подразделения ЕНПФ либо через интернет-сайт ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи.

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