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Женщину избили до смерти в ресторане. Полицейские сделали предупреждение

Фото instagram/_salta_n

По делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева полиция Астаны опубликовала предупреждение , передает Tengrinews.kz.

Департамент полиции Астаны расследует дело по факту убийства женщины в ресторане. Ведутся следственные действия по статье «Убийство».

«Подозреваемый в преступлении водворен в ИВС ДП Астана. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК.

Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность«, — отметили правоохранители.

Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.

9 ноября в одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину. Некоторые СМИ сообщили, что по подозрению в совершении этого преступления задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию.

 

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