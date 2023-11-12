Женщину избили до смерти в ресторане. Полицейские сделали предупреждение

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По делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева полиция Астаны опубликовала предупреждение , передает Tengrinews.kz.
Департамент полиции Астаны расследует дело по факту убийства женщины в ресторане. Ведутся следственные действия по статье «Убийство».
«Подозреваемый в преступлении водворен в ИВС ДП Астана. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК.
Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность«, — отметили правоохранители.
Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.
9 ноября в одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину. Некоторые СМИ сообщили, что по подозрению в совершении этого преступления задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию.