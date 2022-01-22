Женщину насмерть сбил автомобиль в Костанае: погибшая была врачом

Стали известны некоторые детали смертельного ДТП, которое произошло в Костанае 15 января на перекрестке улиц Маяковского и Воинов-интернационалистов.

Ранее полицией сообщалось, что примерно в 8:40, водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной Тойота-Камри, двигаясь на желтый сигнал светофора, совершил наезд на переходящую проезжую часть женщину 1970-ого года рождения. В результате ДТП женщина была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы, где от полученных телесных повреждений скончалась. Как нам стало известно, автомобиль был служебным. В ответ на наш запрос нам подтвердили, что он находится на балансе аппарата акима Костаная. Сейчас водитель, который участвовал в ДТП, временно отстранен от исполнения трудовых обязанностей. В субботу, 15 января, автомобиль был задействован для обеспечения служебной деятельности дежурного должностного лица — руководителя аппарата акима. Но, в момент ДТП чиновника в машине не было.

Согласно информации сотрудников костанайского акимата, факт ДТП проверяется соответствующими подразделениями органов внутренних дел. А в областном управлении здравоохранения нам подтвердили информацию о том, что погибшая женщина была врачом. На странице областного управления в инстаграм выражают соболезнования.

«Управление здравоохранения и медицинская общественность области приносит искренние соболезнования семье коллеги Елены Владимировны Сухаревой. В медецинском центре Жемчужина. Елена Владимировна начала свою трудовую деятельность с момента его открытия в 2007 году, за время работы проявила только положительные качества как человеческие так и профессиональные, была очень грамотным специалистом в сфере функциональной диагностики и ультрозвуком исследовании сердца, занимала должность заведующей отделения функциональной диагностики, занималась формированием и открытием данного отделения в медицинском центре. За время трудовой деятельности заслужила звание врача высшей квалификационной категории, подготовила немало специалистов по специальности функциональная диагностика, в сложных случаях или каких либо спорных моментах требующих экспертного мнения всегда приходила на помощь и давала действенные советы и рекомендации по тактике и ведению пациента. В коллективе Елена Владимировна была уважаемым профессионалом своего дела, к которой можно было всегда обратиться за советом и помощью.

Светлая память, коллеге и другу. Скорбим», — сказано в сообщении.

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