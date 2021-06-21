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Женщину за неуплату алиментов осудили в Костанайской области

Иллюстрированное фото pixabay.com

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Все чаще в судах стали накладывать на должников не административный штраф, а применять к ним такую меру, как арест, передает alau.kz

И как показала практика, пять суток, проведенных в заключении, оказываются более действенными. И должники начинают все-таки выплачивать алименты. Есть в числе злостных неплатильщиков и женщины.

«У нас должниц-женщин где-то порядка 11 человек. Эти дела в основном идут где взыскатели, папы проходят взыскателями и часть в пользу органов опеки и попечительства в доход государства. Там где дети находятся в государственных учреждениях. У нас по статистике, есть осужденные женщины за неисполнение алиментных обязательств, это в Мендыкаринском районе», — сообщила руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

Суд приговорил женщину. Ей назначено наказание — 300 часов общественных работ. Это позволит ей вспомнить о своем долге перед ребенком, и закрыть алиментные обязательства, считают судоисполнители.

Напомним, в Костанае впервые алиментщика привлекли к уголовной ответственности.  

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