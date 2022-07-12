Жертвы теплового удара. У костанайских врачей увеличилось количество выездов

Южный антициклон, пришедший в наш регион, стал причиной повышения температуры воздуха, который по области местами прогреется до сорока градусов. Синоптики обещали, что самым жарким днем на этой неделе, станет 14 июля.

Он еще впереди, но некоторые костанайцы уже стали жертвами жары, получив тепловой удар. Не легко приходится и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. В среднем в области на сто вызовов в сутки увеличилось количество обращений в скорую помощь. Врачи поясняют, что это не критические отметки, поэтому они работают в штатном режиме.

«В основном контингент, который обращается за медицинской помощью — или молодежь, или люди возрастные, скажем так. Молодежь часто подолгу находится на открытом солнце, гуляют по паркам и иногда возникают такие ситуации. Что касается возрастных людей — ну это конечно наши любимые дачники, которые весь световой день проводили в огородах, на участках, и тем самым попадают под солнечный удар», — говорит заместитель главного врача областной станции скорой медпомощи Давид Саркисян.

Основные симптомы, говорящем о тепловом ударе, это слабость, головокружение, головная боль, тошнота, учащенный пульс, а также повышение температуры тела. Возможны носовое кровотечение и потеря сознания.

«Хотелось бы конечно обратится к жителям нашей области, нашего города, чтобы обязательно находились на улице в головных уборах, не находились долгое время на открытом солнце. Если же все-таки возникли симптомы тошноты, то нужно непременно найти тень, обильно питье, то есть это холодное желательно питье — водичка прохладная, чай прохладный», — обращается врач.

Если же легче не становится, медики рекомендуют незамедлительно обратится за помощью. Особенно если речь идет о маленьких детях. Хотя, как отмечает Давид Саркисян, за последнее время случаев теплового удара у этой категории костанайцев — не было.

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