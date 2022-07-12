Жертвы теплового удара. У костанайских врачей увеличилось количество выездов

Фото из открытых источников
Южный антициклон, пришедший в наш регион, стал причиной повышения температуры воздуха, который по области местами прогреется до сорока градусов. Синоптики обещали, что самым жарким днем на этой неделе, станет 14 июля.
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Он еще впереди, но некоторые костанайцы уже стали жертвами жары, получив тепловой удар. Не легко приходится и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. В среднем в области на сто вызовов в сутки увеличилось количество обращений в скорую помощь. Врачи поясняют, что это не критические отметки, поэтому они работают в штатном режиме.
«В основном контингент, который обращается за медицинской помощью — или молодежь, или люди возрастные, скажем так. Молодежь часто подолгу находится на открытом солнце, гуляют по паркам и иногда возникают такие ситуации. Что касается возрастных людей — ну это конечно наши любимые дачники, которые весь световой день проводили в огородах, на участках, и тем самым попадают под солнечный удар», — говорит заместитель главного врача областной станции скорой медпомощи Давид Саркисян.
Основные симптомы, говорящем о тепловом ударе, это слабость, головокружение, головная боль, тошнота, учащенный пульс, а также повышение температуры тела. Возможны носовое кровотечение и потеря сознания.
«Хотелось бы конечно обратится к жителям нашей области, нашего города, чтобы обязательно находились на улице в головных уборах, не находились долгое время на открытом солнце. Если же все-таки возникли симптомы тошноты, то нужно непременно найти тень, обильно питье, то есть это холодное желательно питье — водичка прохладная, чай прохладный», — обращается врач.
Если же легче не становится, медики рекомендуют незамедлительно обратится за помощью. Особенно если речь идет о маленьких детях. Хотя, как отмечает Давид Саркисян, за последнее время случаев теплового удара у этой категории костанайцев — не было.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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