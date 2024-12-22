Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 21 декабря прокомментировала факт жестокого избиения фельдшера в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала пост на своей странице в Instagram.

«На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады Скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев. Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания. Медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок», – отметила министр.

Она подчеркнула, что медики ежедневно спасают жизни, оказывают помощь в самых сложных и опасных ситуациях. Согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году — 46, в 2023 году — 80, а в 2024 году — зафиксировано девять случаев нападений.

«В связи с этим, при поддержке депутатов, мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы и порицание всего общества. Тем самым, мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано», – заявила Акмарал Альназарова.

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