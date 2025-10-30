Министерство промышленности и строительства Казахстана не поддержало инициативу «Отбасы банка» об ограничении перепродажи жилья, приобретённого за счёт пенсионных излишков, сообщает informburo.kz пресс-службу банка.

В финансовом учреждении провели анализ операций с единовременными пенсионными выплатами (ЕПВ) и выявили случаи, когда одна и та же квартира перепродавалась несколько раз. Каждый новый владелец при этом использовал собственные пенсионные излишки.

Чтобы избежать подобных ситуаций, «Отбасы банк» предложил внести поправки в правила использования ЕПВ, ограничив возможность продажи жилья, купленного с их помощью, на срок пять лет.

В Министерстве промышленности и строительства инициативу не поддержали, отметив, что введение подобных ограничений законом не предусмотрено.

«Закон чётко определяет случаи, когда возможно наложение обременений на недвижимость. Жильё, купленное на средства ЕПВ, к ним не относится. Поэтому казахстанцы, как и прежде, могут использовать пенсионные излишки для улучшения жилищных условий. Все заявки рассматриваются в штатном режиме», — заявили в «Отбасы банке».

При этом напомнили, что запрет на продажу жилья в течение пяти лет действует только для квартир, приобретённых в ипотеку сроком более пяти лет. Исключения составляют:

продажа заложенного жилья по закону об ипотеке;

реализация недвижимости по решению суда в установленном порядке.

