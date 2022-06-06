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Жители еще одного микрорайона в Костанае не получат горячую воду вовремя

ru.sputnik.kz

Объявление распространила пресс-служба акима Костаная. 

Вниманию потребителей тепловой энергии микрорайона «Юбилейный»!

«ГКП “КТЭК” сообщает, что в связи госповеркой средств измерения газового оборудования, расположенного в ГРПБ котельных БМК-92, БМК-93, запуск котельных и горячего водоснабжения переносится на 22 июня текущего года. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства», — сообщила администрация ГКП «КТЭК».

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