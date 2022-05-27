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Жители Костанайской области обеспокоены обмелением Верхнетобольского водохранилища

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Там, где раньше была вода, сейчас ее нет. Берег с каждым годом становится длиннее. В Тобол-Торгайской бассейновой инспекции не скрывают, проблема в последние годы есть, и, в частности, минувший год были весьма маловодным и жарким.

Прошедшая весна большой воды в реки не принесла.  На конец паводка объем наполнения Каратомарского и Верхнетобольского водохранилищ составил 43% и 57%, соответственно.

«Если в общем говорить, что наполнение 1 млрд 402 обоих. 800 наполняемость Верхнетобольского, там было 500 млн и Каратомарское было 600 но было там 320 млн и картина был и, правда, картина была неприятная», — говорит госинспектор Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев.

Чтобы не допустить дефицита воды для коммунальных предприятий и сельхоз-товаропроизводителей, отмечают представители Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, в Каратомарское водохранилище в течение двадцати дней мая спускали воду из Верхнетобольского, снизив его наполненность с 57 процентов до 54.

«С 4 мая была согласован сброс в с Каратомарское водохранилище- 65,5 млн кубов за 20 дней. 23 мая прекращен. Хотели бы донести до населения, что данный объем не ушел в Россию, как они распространяют информацию , в реку Ишим, с которой не пересекается, весь объем остался в Каратомарах, чтобы поддержать стандартный график работ, чтобы оно не обмелело», — объясняет Сергей Мукашев.

Сейчас сброс воды прекращён и переведен на санитарный попуск. Как отмечают специалисты, к такой мере они прибегают последние три года, и все из-за непоступления объемов паводковых вод в эти водохранилища. Последний серьезный приход воды, а это больше 1 млрд кубов, был 22 года назад. С тех пор заполнить водохранилища под заявку не удавалось ни разу, поэтому специалисты в очередной просят костанайцев экономней использовать воду.

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