Жители района Костанай-2 боятся резкого потепления

Этот район из года в год находится в зоне риска весеннего половодья, жильцы обеспокоены тем, что некоторые улицы коммунальные службы все еще не очистили от снега, а талая вода пойдет прямо к ним во дворы.

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Наталья Буш живет в этом доме с 2001 года. Женщина рассказывает, что каждую весну ее дом подтапливает талыми водами. Снег в этом году, по словам Натальи, вывозят плохо. На улице образовались целые горы, на прошлой неделе, когда была теплая погода, талая вода уже шла к ней во двор. Поэтому женщина боится резкого потепления.

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«Плюсовая температура уже. Вот это все на дороге расстает и все пойдет ко мне. У нас здесь куча, здесь вчера трактора разъездили, здесь снег счистили, можно было трактором его убрать. Его камаз вчера закатал и все. Я тонуть не хочу. У меня раньше было здоровье, я чистила, я убирала. Сейчас у меня здоровья не хватает», — говорит жительница дома по улице Спартака Наталья Буш.

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Заявку на очистку улицы от снега женщина в Айкомек подала, но когда приедет техника неизвестно. Умут Саутпаева соседка Натальи Буш тоже боится паводка. Но, женщина не ждет помощи, а расчищает снег самостоятельно. Ее дом тоже топит талыми водами каждую весну, но в этом году женщина решила, что нужно и самой готовиться к возможному половодью.



«Мы сами ходим, с лопатой, лом в руках, долбим. Надо же помогать, ручейки делать. Не сидеть сложа руки. От забора надо очищать снег, хотя-бы на метр, чтобы трактор приехал, почистил и забор не ломал. Я вокруг дома чищу сам дети на работе, я пенсионерка. А что сидеть? Чем больше сидишь, тем больше кости болят. Надо двигаться», — говорит жительница дома по улице Спартака Умут Саутпаева.

Район Костанай-2 из года в год находится в зоне риска весеннего половодья. В этом году с очисткой улиц от снега в районе действительно какие-то проблемы, горы снега можно увидеть на кажой улице. Местные жители бьют тревогу. На прошлой неделе, когда снег начинал таять, талая вода шла к ним прям во двор.

Жители района Костанай -2 в очередной раз просят местные власти обратить на них внимание.

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