Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем муж убил её — Генпрокуратура

О вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом в октябре 2022 года сообщили в Генпрокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Генеральной прокуратуре обсуждают вопросы бытового насилия на заседании координационного совета.

«В прошлом году в Костанае гражданин в ходе распития спиртных напитков зарезал свою жену и ее подругу. Оказалось, что до убийства его супруга обращалась в полицию 49 раз. Злоупотребление спиртными напитками привело к тяжким последствиям», — рассказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Марат Абишев.

В качестве дополнительного квалифицирующего признака Генеральная прокуратура предлагает включить «совершение этих деяний в состоянии алкогольного или иного опьянения».

Приговор по этому делу вынесен.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного денежных средств в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в общей сумме более 20 млн. тенге судом удовлетворены в полном объёме.