Жительницу Костанайской области привлекут к ответственности за фейк о коронавирусе

www.the-village.kz
Как сообщили в ДП Костанайской области, полиция Карабалыкского района начала досудебное расследование по статье 274 ч 2 УК РК «Распространения заведомо ложной информации с использованием СМИ», сообщает alau.kz
В течении нескольких часов полиция установила 38 –летнюю жительницу Костаная, которая разослала сообщение в мессенджере WhatsApp информацию о том, что семья в поселке Карабалык, после поездки в Германию якобы была помещена в больницу.
Первоначальными следственными действиями уже было установлено, что ее данная семья не выезжала в Германию, в настоящее время они здоровы.
Начальник отдела полиции Карабалыского района полковник Нуржан Ахметов отмечает, что полиция предупреждает об ответственности за такие рассылки и уточняет, что санкция статьи предполагает штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, фейковой является информация о зараженных коронавирусом в двух районах Костанайской области.