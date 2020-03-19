Жительницу Костанайской области привлекут к ответственности за фейк о коронавирусе

Как сообщили в ДП Костанайской области, полиция Карабалыкского района начала досудебное расследование по статье 274 ч 2 УК РК «Распространения заведомо ложной информации с использованием СМИ», сообщает alau.kz

В течении нескольких часов полиция установила 38 –летнюю жительницу Костаная, которая разослала сообщение в мессенджере WhatsApp информацию о том, что семья в поселке Карабалык, после поездки в Германию якобы была помещена в больницу.

Первоначальными следственными действиями уже было установлено, что ее данная семья не выезжала в Германию, в настоящее время они здоровы.

Начальник отдела полиции Карабалыского района полковник Нуржан Ахметов отмечает, что полиция предупреждает об ответственности за такие рассылки и уточняет, что санкция статьи предполагает штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, фейковой является информация о зараженных коронавирусом в двух районах Костанайской области.

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