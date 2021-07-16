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«Золотая лихорадка». На погранпосту в Костанайской области вновь изъяли золотой слиток

Фото пресс-службы Погранслужбы КНБ РК

12 июля пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» с использованием технических средств досмотра у гражданина России «В», следовавшего на территорию РФ, в кузове автомашины обнаружен золотой слиток, изготовленный кустарным способом. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы КНБ РК.

Общий вес 120 граммов.

Задержанный и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки.

За последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска «Кайрак» слитков золота, изготовленных кустарным способом.

Напомним, что ранее предотвращен вывоз 325 граммов золота.

 

 

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