47 финпирамид выявлено сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в этом году в интернет-пространстве. По ним завершено расследование 68 уголовных дел о создании и руководстве незаконными структурами, установлено и закрыто около 300 чатов в соцсетях, с почти двумя миллионами участников, — потенциальных вкладчиков.

В результате при анализе соцсетей на блокировку направлено более 11,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финпирамид. Например, компания Eolus выдавала себя за швейцарского производителя энергии, вырабатываемой солнечными электростанциями.

«Мы проверили, и выяснили, что данный проект не имел никакого отношения к зарубежной фирме. Вложения осуществлялись в криптовалюте, вкладчикам обещали свыше 1000% в год. Схема до боли знакома. Приведи друга, получи бонус по «рефералке», внеси депозит и твои деньги будут работать», — говорит руководитель управления превенции агентства по финмониторингу РК Андрей Давыдов.

Как отмечают сотрудники АФМ, такие предлагаемые условия «зомбировали» людей по всей стране. На первоначальном этапе компания действовала в Астане и Кокшетау. Проект активно вовлекал граждан в соцсетях, проводились конференции с онлайн трансляцией, которые набирали до ста тысяч «лайков». Через месяц проект уже функционировал в 12-и регионах Казахстана. В итоге АФМ эту пирамиду все же ликвидировало. Еще один проект, на который обратило внимание ведомство, — «Chia Tai».

«Являясь финансовой пирамидой выдавал себя за китайскую фармкомпанию. Организаторы из Китая, через завербованных казахстанцев, предлагали вложится в строительство фармзаводов, производство лекарств и медоборудования. Реклама пестрила в Инстаграмме, Вотсапе и Телеграме. Минимальный взнос составлял 200 тысяч тенге с годовым доходом до 700%», — отметил Андрей Давыдов.

За каждого привлеченного вкладчика начислялся дополнительный бонус. Для клиентов была создана специальная платформа, где «отслеживались» их вложения, но, по данным АФМ, вместо денег начислялись цифры, взятые из воздуха. На самом деле, на собранные деньги закупалась криптовалюта, которая переводилась организаторам за рубеж. Этой пирамидой по всей республике обмануто свыше 2,5 тысяч казахстанцев, которые отдали мошенникам три миллиарда тенге. Организаторов, отмечают в АФМ, все же удалось привлечь к ответственности. Сотрудники ведомства напомнили и о других признаках финпирамид, на которые стоит обратить внимание, прежде, чем инвестировать деньги.

«Компания не зарегистрирована в Казахстане, либо зарегистрирована недавно, не имеет лицензии на привлечение денежных средств. Список лицензиатов официальных размещен на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Отсутствует юридическое сопровождение. Это когда нет договора, либо он составлен без обязательств и отвественности сторон», — сказал руководитель управления.

Также должно насторожить, если вклады организации принимают «наличкой», «криптой» либо через платежные системы в обход банков. С начала года, отмечают в АФМ, казахстанцы вложили в финпирамиды более 20 миллиардов тенге.

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