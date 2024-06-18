19-летний солдат впал в кому. Минобороны Казахстана опубликовало официальное сообщение

Минобороны Казахстана опубликовало официальное сообщение.

9 июня в центральную районную больницу с. Кордай Жамбылской области в экстренном порядке госпитализирован военнослужащий срочной службы Гвардейского гарнизона. Накануне с жалобами на общее недомогание и высокую температуру он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейский.

После проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.

Состояние госпитализированного солдата оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта.

Отметим, что при поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было.

По факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Дело находится на особом контроле министра обороны РК.

Проходящий срочную службу в селе Отар Жамбылской области 19-летний солдат-срочник Нуржигит Абдильпат попал в реанимацию. Парень находится в коме. Его мать записала обращение к президенту.

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