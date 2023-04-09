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Перебегал в неположенном месте — ДП Костанайской области о наезде на ребёнка

Фото alau.kz

8 апреля около 14.00 возле магазина «Пятерочка» 20-летний водитель автомашины «Фольскваген» совершил наезд на мальчика. Факт прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетний доставлен в больницу. В отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Полиция напоминает о необходимости соблюдения ПДД водителями», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, происшествие случилось в 5 микрораойне, на дороге, которая сейчас стала объездной из-за ремонта проспекта Абая. 

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