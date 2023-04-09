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Ребёнок жив! О состоянии сбитого в Костанае мальчика рассказали врачи

Фото из открытых источников

О состоянии сбитого в 5 микроранйе мальчика корреспонденту alau.kz рассказал главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

5-летний ребёнок поступил в детскую областную больницу после дорожно-транспортного происшествия в 5 микрорайоне.

«Наши врачи стабилизировали ребёнка. Хирурги после осмотра исключили повреждения внутренних органов. У мальчика перелом ключицы. Завтра ему будет проведена операция», — сообщил главный врач.

Напомним, авария произошла 8 апреля в 5 микрорайоне. Поток автотранспорта здесь увеличился после того, как на ремонт закрыли проспект Абая. Здесь ездят и автобусы, и автомобили. Жители обеспокоены, что их никак не обезопасили. 

 

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