28 декабря объявили днем общенационального траура, передает Tengrinews.kz.

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы», — сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже были опубликованы фотографии разбившегося самолета. Открыта горячая линия по факту падения самолета Bek Air. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.